Оккупанты за сутки ранили двух жителей Харьковской области

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки продолжали обстреливать три района Харьковской области, ранили двух мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки враг продолжал террористические обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

"В результате обстрелов села Кучеровка Купянского района ранения получил и был госпитализирован мужчина 65 лет. В городе Волчанск Чугуевского района ранен 57-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.

Он сообщил, что в селе Кучеровка повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В селе Ольховатка Харьковского района обстрелами повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов (уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.