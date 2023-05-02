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Враг на Запорожье атаковал из авиации, артиллерии и дронов, есть четверо раненых

Враг на Запорожье атаковал из авиации, артиллерии и дронов, есть четверо раненых

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли более полусотни ударов по Запорожской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Террор гражданских на линии огня продолжается. За минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам: снова под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, 51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам. Ранения получили 4 человека", - написал он.

По словам Малашко, в Гуляйполе травмированы пожилые женщины 1938 и 1942 г.р., а также мужчина 1972 г.р. и женщина 1973 г.р.

"Пострадавшим безотлагательно оказана вся необходимая помощь", - указал глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов (уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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