На захваченной территории Луганской области устроили принудительные медосмотры детей

КИЕВ. 2 мая. УНН. На захваченной территории Луганской области оккупанты устроили принудительные медицинские осмотры детей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

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"Продолжаются принудительные медосмотры детей на захваченной территории Луганской области. В случае неявки на медосмотр родителям угрожают, что это повлечет за собой снятие с учета в детских больницах, невозможность получения справок для школы и садиков, а также направлений к узкопрофильным специалистам в луганских больницах. Осмотры проводят врачи из рф", - написал Лысогор.

Детали

При этом, по его словам, для получения водительского удостоверения рф медицинский осмотр не нужен.

"Спешат захватчики и с принудительной паспортизацией. В частности, оккупационными властями поручено ускорить выдачу документов рф пожилым жителям региона. В частности, в одном из районов желание получить паспорт рф изъявили лишь 90 человек пожилого возраста из около 2000. Остальных приказано паспортизировать до 1 июля", - сообщил Лысогор.

Что касается ситуации на передовой, то, по словам главы ОВА, "с двух сторон пытался давить враг за прошедшие сутки".

"На Сватовщине россияне попытались улучшить тактическое положение вблизи разрушенного до основания Новоселовского, но получили разящий отпор. Безуспешно наступал противник и на Белогоровку. Также Белогоровку враг атаковал с воздуха – нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва и Белогоровка", - отметил Лысогор.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов (уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.