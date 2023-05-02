В Белом доме заявили, что знают о мирных усилиях Ватикана

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 1 мая, отвечая на вопрос, заявила, что в администрации знают об усилиях Ватикана "создать" мирное соглашение между Украиной и россией, передает УНН.

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На вопрос, "знают ли США, или президент об усилиях Ватикана создать мирное соглашение между Украиной и россией", Карин Жан-Пьер сказала: "Мы знаем. Я просто не имею никаких комментариев по этому поводу. И я просто оставлю это".

Ранее

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец "конфликту между россией и Украиной".

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Франциском в Ватикане и сообщил, что обсудил "формулу мира", предложенную Зеленским, и пригласил Папу посетить Украину.