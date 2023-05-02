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Шольц озвучил сроки получения Украиной боеприпасов к Gepard

Шольц озвучил сроки получения Украиной боеприпасов к Gepard

Олаф Шольц

КИЕВ. 2 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время диалога с гражданами в Бендорфе вблизи Кобленца 1 мая озвучил сроки, когда Украина может рассчитывать на получение боеприпасов к Gepard, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

"По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Украина может с августа рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard из Германии", - говорится в сообщении DW.

Настраивается производство, но это займет определенное время, сказал Шольц.

Как сообщается, Шольц подчеркнул, что оружие от Германии Украина не может применять для обстрелов российской территории. Этих правил придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, пояснил канцлер и добавил, что при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между hоссией и НАТО.

Справочно

Согласно списку переданного Украине вооружения, который регулярно обновляется на сайте правительства ФРГ, Германия предоставила 34 установки Gepard Украине и 6 000 боеприпасов. Также планируется передача еще 3 установок с 300 тысячами боеприпасов.

Напомним

Германия официально подтвердила передачу Украине двух ЗРК IRIS-T.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, военная помощь, Олаф Шольц
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