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В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня данные о пропавших без вести будут вноситься в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Реестр будет содержать собранные и централизованные данные о лицах, которых считают пропавшими без вести. В частности будет информация о ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Также в Единый реестр будут внесены данные о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.

Цитата

«Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших лиц», – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Источник: УНН
Теги: пропавшие без вести, реестр
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