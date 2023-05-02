СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича

КИЕВ. 2 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны беглого экс-президента Виктора Януковича, передает УНН.

Детали

"Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Речь идет о Вячеславе Заневском – бывшем руководителе охраны президента-беглеца Виктора Януковича", - указали в СБУ.

Как отметили в СБУ, "после захвата Херсона и части Николаевской области он помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления".

По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, который входил в состав оккупационных группировок рф на временно захваченной части юга Украины. Тогда он обратился к своему отцу с просьбой посодействовать российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ, сообщили в СБУ.

"В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором «мвс» и «государственной службы безопасности» во временно оккупированной Херсонской области", - отметили в спецслужбе.

В дальнейшем, как сообщается, они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

"Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по тактике ведения боевых действий против Сил обороны", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Напомним

В Украине заочно будут судить беглого экс-президента Виктора Януковича и его главного охранника за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.