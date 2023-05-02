Комитет ВР одобрил проекты законов о продлении военного положения и мобилизации

КИЕВ. 2 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности одобрил проекты законов относительно продления сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - с 20 мая до середины августа. Об этом сообщил председатель комитета Александр Завитневич в Facebook, пишет УНН.

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"Одобрили на заседании комитета проекты законов рег. №9259/9260 об утверждении указов Президента о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации. За - 18 (единогласно). С 20 мая 2023 года сроком на 90 дней", - написал Завитневич.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, "рассмотрение в Раде очень скоро".

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, законопроекты №9259 и № 9260 были внесены Президентом Украины Владимиром Зеленским 1 мая на рассмотрение парламента. №9259 предлагает продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток. № 9260 предлагает продлить срок проведения всеобщей мобилизации с 20 мая 2023 года на 90 суток.

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