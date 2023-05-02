Под Бахмутом погибли двое бойцов из Канады

КИЕВ. 2 мая. УНН. Двое канадцев погибли во время боевых действий вокруг украинского города Бахмут: 27-летний Кайл Портер из Калгари и 21-летний Коул Зеленко из Сент-Катаринс штата Онтарио, сообщает CBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, оба воина служили в Украинском Интернациональном легионе, который был прикреплен к 92-й механизированной бригаде. Их командир под псевдонимом «Дантист» рассказал, что 26 апреля около 18:00 двое канадцев вошли в группу солдат, которые имели определенную задачу. Он отметил, что подразделение подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. Бункер, в котором они искали укрытие, как сообщается, получил прямое попадание.

«Они оба очень гордились тем, что делали, - сказал командир в интервью CBC News. - Мы были как семья. Я как будто потерял своих братьев».

Кайл Портер обменялся несколькими смс-ками с CBC News за несколько дней до гибели и поделился своей тревогой из-за тяжелых условий на фронте.

Как отмечается, оба мужчины ранее служили в вооруженных силах Канады, но оставили армию перед тем, как отправиться добровольцами в Украину.

По неофициальным подсчетам CBC News, они стали четвертым и пятым канадцем, погибшим в войне с момента вторжения россии в феврале 2022 года.

В заявлении друзей Зеленко, как указано, говорится, что Зеленко был "очень увлечен" служением в Украине и провел там два тура.

Кайл Портер ранее работал в Украине в качестве члена городской поисково-спасательной группы, базировавшейся в Харькове прошлой весной. В то время он исполнял обязанности медика бригады и описал несколько ситуаций, где избежал российского обстрела. В заявлении семьи говорится, что Портер чувствовал "острую потребность сделать больше", и когда он вернулся в Украину, его навыки и военный опыт принесли ему повышение до звания младшего сержанта.

Тело Коула Зеленко было изъято с поля боя. Организация GoFundMe собрала 30 000 долларов США для покрытия расходов на погребение и транспортировку. Тело Портера, как отмечается, было найдено не сразу, но его командир отметил, что члены подразделения надеются сделать это в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стороне Украины воюют добровольцы из 55 стран