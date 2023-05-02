Центр помощи "Инвестохиллс", открытый финансистом Андреем Волковым в Запорожье, уже год предоставляет приют ВПЛ

КИЕВ. 2 мая. УНН. Центр по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, основателем которого выступила группа компаний «Инвестохиллс» финансиста Андрея Волкова, уже год предоставляет приют ВПЛ в Запорожье. За это время в шелтере нашли приют 700 вынужденных переселенцев, из них 160 детей и инвалиды, сообщил 24 Канал.

«Решение о создании центра помощи мы приняли после того, как россияне начали уничтожать Мариуполь. К тому времени наши сотрудники уже помогали вывозить людей из этого города и других «горячих точек», поэтому мы понимали масштаб проблемы», – рассказывает Волков.

«Я приехал в Запорожье 26 апреля, а 28 апреля мы приняли первого переселенца из Мелитополя. В мае люди уже активно заселялись», – вспоминает Николай Городенский, руководитель Центра помощи «Инвестохиллс».

По его словам, здание центра компания обустроила за короткий промежуток времени, навела порядок на прилегающей территории.

«Заменили электропроводку, перестроили канализацию, провели новый водопровод. Построили восемь душевых кабин. В комнаты закупили мебель, кровати», – рассказывает Николай Городенский.

В целом, по словам Андрея Волкова, переоборудование офисного здания в шелтер стоило группе компаний более 2 млн грн. Еще в 360 тыс. грн обошлось подключение отопления. Кровлю на здании отремонтировали благодаря миссии ООН.

Также учредители Центра и волонтеры обеспечили ВПЛ одеждой и предметами первой необходимости, построили спортивную и детскую площадки. При этом с жителей плату за проживание в центре или любые другие платежи никто никогда не взимал.

До декабря прошлого года в шелтере одновременно могли проживать до 140 человек. С 15 декабря их количество немного уменьшилось в связи с закрытием пункта пропуска в Васильевке Запорожской области. Сейчас в шелтере постоянно проживают около 60 человек из Запорожской, Харьковской, Луганской и Херсонской областей.