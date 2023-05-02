Принцессе Шарлотте - 8 лет: Кейт и Уильям опубликовали новое фото дочери
Принцесса Шарлотта
КИЕВ. 2 мая. УНН. По случаю Дня рождения дочери принцесса и принц Уэльские, Кейт и Уильям, опубликовали праздничное фото ребенка на странице в Twitter, пишет УНН.
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"Поздравляем принцессу Шарлотту с Днем рождения! 8 завтра", - подписали фотографию счастливые родители.
Справочно
Принцесса Шарлотта - единственная дочь принца и принцессы Уэльских. В этом году неделя Дня рождения Шарлотты будет насыщенной из-за коронации короля Чарльза III.
Напомним
Как сообщил Букингемский дворец в понедельник, более 2200 человек посетят коронацию британского короля Карла, в том числе международные представители из 203 стран, а также общественные и благотворительные работники.
Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения! 8 завтра— Принц и принцесса Уэльские (@KensingtonRoyal) 1 мая 2023 года
Принцесса pic.twitter.com/0N8Aaxl8s9