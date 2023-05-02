Годовщина трагедии в Одессе: полиция сообщает об отсутствии нарушений

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, в годовщину трагедии в Одессе, в центре города порядок и общественную безопасность обеспечивают усиленные наряды правоохранителей, на данный момент нарушений не допущено, сообщает ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

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"Ввиду того, что в стране идет война, митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в городе не запланированы. На данный момент нарушений не допущено. Ситуация контролируемая", - сообщили в полиции.

Детали

Граждан попросили "с пониманием отнестись к работе правоохранителей, не нарушать общественный порядок, соблюдать требования военного положения и норм действующего законодательства".

А также обязательно реагировать на сигналы «воздушной тревоги», не игнорировать меры безопасности.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года проукраинские активисты планировали проведение марша "За единство Украины". Но шествию помешали представители Антимайдана. После того, как представители Антимайдана перегородили движение колонны, начались беспорядки. Стычки происходили в центре города и привели к гибели шести человек.

После этого столкновения переместились на Куликово поле, где располагался палаточный городок сторонников Антимайдана. Палатки вспыхнули. Пожар возник также в Доме профсоюзов. В этом пожаре погибли 42 человека.

В 2022 году в Одессе на период с 1 по 3 мая был введен длительный комендантский час.

В Одесской области в этом году длительный комендантский час 2 и 9 мая решили не вводить.