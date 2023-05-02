В Днепропетровской области приблизились к решению вопроса подачи воды 300 тысячам жителей - облсовет

КИЕВ. 2 мая. УНН. Антимонопольный комитет поддержал передачу водоканала «Днепр – Западный Донбасс» из государственной в совместную собственность тергромад Днепропетровской области. Это приближает к решению проблемы водоснабжения в Синельниковском и Павлоградском районах региона, отметил в своем телеграмм-канале председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, пишет УНН.

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"Начинаем рабочий день с хорошей новости: Антимонопольный комитет поддержал передачу водоканала «Днепр – Западный Донбасс» из государственной в совместную собственность территориальных громад Днепропетровской области.

Это означает, что мы значительно приблизились к решению проблемы водоснабжения в дома около 300 тысяч жителей области в Синельниковском и Павлоградском районах", - написал Лукашук.

Детали

Инициатива направлена на совершенствование системы управления в сфере обеспечения водной безопасности государства, расширение возможностей органов местного самоуправления для обеспечения модернизации систем питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения.

«История с ДЗД – давняя. До полномасштабного вторжения госпредприятие регулярно отключали от электроэнергии из-за долгов. Конечно же, останавливалась и подача воды в дома граждан. Существенно повлиять на ситуацию областной совет не мог, потому что не имел полномочий. Поэтому мы решили действовать решительно. Два года назад вместе с народными депутатами разработали и подали в Верховную Раду законопроект о внесении изменения в Закон Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» относительно передачи из государственной в коммунальную собственность целостных имущественных комплексов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства», – пояснил председатель Днепропетровской ОГА Николай Лукашук.

«Верховная Рада проголосовала «за», Президент подписал закон. Антимонопольный комитет сказал свое слово. Теперь ждем решения Кабмина. Надеемся на положительное, потому что, получив «Днепр – Западный Донбасс» в совместную собственность громад, Днепропетровский областной совет сможет модернизировать предприятие, делать необходимые ремонтные работы, решить вопрос долгов. Аналогичное решение ожидаем и по ГП «Кривбаспромводоснабжение», – добавил чиновник.

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