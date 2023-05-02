Переговоры по зерновой сделке запланированы на 3 мая - Reuters

КИЕВ. 2 мая. УНН. Переговоры по соглашению, которое позволит безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, запланированы на среду, 3 мая, и в переговорах примут участие все стороны, со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщает Reuters, пишет УНН.

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«Переговоры запланированы на завтра. Все стороны… надеюсь, будут результаты», — сказал источник, который отказался назвать свое имя.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.