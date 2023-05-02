Укрпочта запускает голосование за новую марку ко Дню защиты детей

КИЕВ. 2 мая. УНН. Укрпочта планирует запустить в обращение новую марку к Международному дню защиты детей. Из 350 детских эскизов отобрано 7. Выбрать один рисунок, предлагается, в частности, в "Дія" - до 4 мая. Об этом сообщил гендиректор “Укрпочты” Игорь Смилянский, пишет УНН.

Детали

За год войны Укрпочта уже выпустила 2 марки, которые были созданы детьми: «Украинская Мечта» и «Победного Нового года!». По словам гендиректора “Укрпочты”, пришло время следующей – «Дети Победы рисуют Украину будущего». Ее выпустят к Международному дню защиты детей.

Цитата

"Просмотрев 350 детских эскизов к конкурсу на новую марку, мы с командой теперь точно знаем, какой наши дети видят Украину будущего. Свободной, яркой, желто-голубой, инновационной!", - написал Смилянский в Telegram.

В финал прошли 7.

"Из всех эскизов экспертная команда выбрала 7 финальных, теперь ваша очередь выбирать лучший. Голосуем до 4 мая: в приложении "Дія", на официальных страницах Укрпочты и под этой публикацией. Важно успеть до 4 мая, потому что 4-го будет сюрприз", - указал Смилянский.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 21 апреля “Укрпочта” начала выпуск стандартных почтовых марок с изображением писанок разных регионов Украины.

31 марта Укрпочта выпустила марку, а также открытки и конверты в рамках серии "города-герои". В этом блоке марки посвящены трем городам – Буча, Ирпень и Гостомель, которые были освобождены украинскими защитниками от российских оккупантов.

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