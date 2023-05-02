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Ликвидирована сеть обменников криптовалюты: Нацполиция работала совместно с ФБР

Ликвидирована сеть обменников криптовалюты: Нацполиция работала совместно с ФБР

КИЕВ. 2 мая. УНН. Совместными усилиями Национальной полиции Украины и ФБР была ликвидирована сеть сервисов для обмена крипотовалюты, добытой преступным путем. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Цитата

“Работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора Украины и в сотрудничестве с ФБР Соединенных штатов Америки провели многоуровневую международную операцию по ликвидации девяти сервисов обмена виртуальных активов”, - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, группа сервисов предоставляла возможность киберпреступникам легализовать активы, добытые как «выкупы» от атак вирусами-шифровальщиками. Ликвидировали сеть в ходе международной полицейской операции.

Сайты предлагали пользователям анонимный обмен криптовалюты с целью содействия легализации и отмыванию денег, полученных незаконным путем. Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничества. Рекламирование данных услуг осуществлялось на закрытых хакерских форумах.

В результате операции правоохранителям удалось заблокировать инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах Соединенных Штатов Америки, странах Европы и в Украине. Доменные имена изъяты.

Сейчас продолжается процесс установления причастных к преступной деятельности.

"Посетители сайтов 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold теперь увидят баннер конфискации", - указали в полиции.

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Источник: УНН
Теги: полиция, хакеры, ФБР, криптовалюта
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