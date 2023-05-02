В Турции открывается крупнейшая солнечная электростанция в Европе

КИЕВ. 2 мая. УНН. В турецкой провинции Конья 5 мая откроется построенная при поддержке британского правительства крупнейшая солнечная электростанция в Европе стоимостью 1 млрд долларов. Ожидается, что она удовлетворит 1% потребностей потребления электроэнергии в Турции в год, пишет УНН со ссылкой на турецкое Anadolu.

Детали

Солнечной электростанция (СЭС) «Карапинар», которую планируется открыть 5 мая в провинции Конья, мощностью 1350 МВт, принадлежит компании Kalyon Energy. По данным пресс-службы компании, СЭС «Карапинар» охватывает площадь 20 млн кв. метров.

Монтажные работы на площадке солнечной электростанции стартовали в январе 2020 года. С выводом в полную силу СЭС «Карапинар» увеличит долю установленной мощности солнечной энергетики Турции на 20 процентов.

Солнечная электростанция состоит из 3 256 038 солнечных панелей, произведенных на предприятии Kalyon Fotovoltaik.

Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Общая стоимость проекта СЭС оценивается в 1 млрд долларов. Значительная часть этой суммы выделена по линии британского экспортно-кредитного агентства UKEF.

Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд кВт электроэнергии, что соответствует 1 проценту потребления электроэнергии в Турции. За счет новой СЭС будет удовлетворена потребность в электроэнергии около 2 млн человек. Кроме того, электростанция предотвратит выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция будет удовлетворять почти 30% годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря - Эрдоган