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Враг нанес очередной удар по Херсонской области, есть жертва

Враг нанес очередной удар по Херсонской области, есть жертва

КИЕВ. 2 мая. УНН. Войска рф обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области, известно об одном погибшем и 4 раненых. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Продукин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“россияне обстреляли Белозерскую громаду, – враг в очередной раз обстрелял села Кизомыс и Велетенское”, - говорится в сообщении Прокудина.

Детали

Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского – это 28-летний мужчина, отмечает Прокудин.

Четверо раненых госпитализировали в Херсон с целью оказания необходимой медицинской помощи, добавил он.

Напомним

За минувшие сутки оккупанты совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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