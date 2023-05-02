Новости: Война
2 мая 2023, 14:06 • Юлия Крутякова • 5940
Враг нанес очередной удар по Херсонской области, есть жертва
КИЕВ. 2 мая. УНН. Войска рф обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области, известно об одном погибшем и 4 раненых. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Продукин в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“россияне обстреляли Белозерскую громаду, – враг в очередной раз обстрелял села Кизомыс и Велетенское”, - говорится в сообщении Прокудина.
Детали
Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского – это 28-летний мужчина, отмечает Прокудин.
Четверо раненых госпитализировали в Херсон с целью оказания необходимой медицинской помощи, добавил он.
Напомним
За минувшие сутки оккупанты совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения.
Источник: УНН
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