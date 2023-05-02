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Оккупанты в Луганске под видом водопроводных работ роют окопы - ОВА

Оккупанты в Луганске под видом водопроводных работ роют окопы - ОВА

КИЕВ. 2 мая. УНН. В одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы – готовятся обороняться, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, и уточнил в распространенном видео из телеэфира, что речь идет о Луганске, пишет УНН.

Цитата

“Мы имеем информацию, что в одном из крупных населенных пунктов Луганской области, как говорят, "мы проводим работы по подведению воды", но на самом деле роют полноценные окопы и блиндажи. И это отдаленный от линии соприкосновения населенный пункт. И при этом не чураются ничего, перерыли парк, в котором есть место захоронения массово уничтоженных наших граждан во время Второй мировой войны. (...) Это - Луганск”, - сказал Лысогор.

Напомним

На захваченной территории Луганской области оккупанты устроили принудительные медицинские осмотры детей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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