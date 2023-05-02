Школьники уйдут на летние каникулы не позднее 30 июня - Кабмин

КИЕВ. 2 мая. УНН. В зависимости от условий безопасности, каждая область может определять продолжительность учебного года самостоятельно, однако украинские школьники должны уйти на летние каникулы не позднее 30 июня. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно закону Украины "О полном общем среднем образовании", до начала полномасштабной войны учебный год начинался в День знаний - 1 сентября, длился не менее 175 учебных дней и заканчивался не позднее 1 июля следующего года.

Из-за военного положения правительство внесло коррективы в продолжительность учебного года в Украине. Согласно постановлению Кабмина 2022/23 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и продолжается по 30 июня 2023 года.

Однако, "в зависимости от ситуации с безопасностью" правительство предлагает определять продолжительность учебного года "каждой отдельной административно-территориальной единице" самостоятельно.

Дополнение

Ранее в Минобразования сообщили, что выпускники, которые находятся за границей могут получить аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях. Аттестаты детей, которые находятся на опасной территории и полностью учились онлайн, будут находиться в управлениях образования.

В случае завершения обучения в школе за рубежом и желания учиться в украинском университете иностранный аттестат нужно будет признать в Украине в течение года. На национальный мультипредметный тест же можно зарегистрироваться с любым набором документов.

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