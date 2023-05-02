В Украине вырос спрос на новые автомобили: назвали топ-модели

КИЕВ. 2 мая. УНН. В апреле украинцы приобрели более 5 тысяч новых автомобилей, сообщает Укравтопром в Telegram, пишет УНН.

Детали

За прошлый месяц в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых авто. Показатель в 4,3 раза больше прошлогодних данных.

Однако нынешний показатель платежеспособного спроса на легковые автомобили почти на 49% отстает от данных за апрель 2021 года.

По сравнению с мартом, потребительская активность на авторынке выросла на 14%.

Лидером на авторынке Украины является японская марка Toyota – 805 регистраций. Второй по количеству полученных номеров (543 шт.) остается Renault. Третью строчку рейтинга занимает BMW с показателем 439 проданных авто,

Также в топ-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 единиц, и Skoda – 393 авто.

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер Renault Duster, предпочтение которому отдали 508 покупателей.

Дополнение

За первые четыре месяца 2023 года в Украине было зарегистрировано 16,4 тыс. новых легковых авто - на 32% больше, чем за аналогичный период 2022г.

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