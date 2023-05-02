Поступление-2023 на магистратуру: опубликовали демонстрационный тест

КИЕВ. 2 мая. УНН. При поступлении на подавляющее большинство магистерских программ в учреждениях высшего образования в 2023 году необходимо сдавать единый вступительный экзамен. Абитуриенты могут потренироваться в сдаче экзамена выполнением демонстрационных вариантов теста, отметили в УЦОКО, передает УНН.

Детали

Единый вступительный экзамен будет содержать 30 заданий по иностранному языку и 33 задания из теста общей учебной компетентности. Задания ТЗНК будут составлены в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности, по иностранным языкам – с Программой единого вступительного экзамена по иностранным языкам.

Специалисты УЦОКО разработали демонстрационные варианты теста. Будущие магистры могут потренироваться выполнять задания ЕВЭ в специальной онлайн-среде.

Блок заданий из теста общей учебной компетентности одинаков для всех потенциальных магистров, а вот задания по иностранному языку – по выбору: тест общей учебной компетентности, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном ЕВЭ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

Как во время выполнения демонстрационного теста, так и во время реального тестирования поступающий сможет выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять вариант ответа, а после завершения работы над тестом – получить результат тестирования.

Если нет возможности работать в течение 120 минут за компьютером – предлагается загрузить файлы с демонстрационными вариантами ТЗНК и иностранного языка, выполнить задания и сверить свои ответы с правильными.

Зарегистрироваться для прохождения ЕВЭ и ЕПВИ потенциальные магистры смогут с 8 по 31 мая включительно, обратившись в приемную комиссию учреждения высшего образования.

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