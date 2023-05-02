Новая линейка смартфонов Xiaomi 13: стоит ли покупать

КИЕВ. 2 мая. УНН. Компания Сяоми известна тем, что выпускает отличную технику и гаджеты с приятным соотношением между ценой и качеством. И новый смартфон Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 не стали исключением. Рассмотрим подробнее характеристики этих двух серий, чтобы понять, стоит ли их покупать или лучше обратить внимание на другие модели, передает УНН.

Xiaomi 13: дизайн и экран

Модель доступна в трех цветах: белый, черный и зеленый, чего некоторым пользователям показалось мало. Хотя другие ничего плохого в такой ограниченной палитре не увидели. Ведь самое главное – технические характеристики модели. Параметры экрана у этого смартфона следующие:

диагональ – 6,36 дюйма;

тип экрана – AMOLED;

частота – 120 Гц.

Отличные характеристики для телефона такого уровня. AMOLED-матрица обеспечивает приятные «живые» цвета. Благодаря этому фото, видео, игры и любой контент смотрится приятнее. А высокая частота обновления делает любую анимацию и динамику плавной.

Технические характеристики

Что же касается технической составляющей, то и тут Xiaomi 13 порадует пользователей. Модель обладает такими характеристиками:

Процессор – Snapdragon 8 Gen 2. Чип, созданный по 4-нанометровому техпроцессу, без проблем справляется с нагрузкой от современных приложений и программ. Телефон отлично показал себя в режиме мультизадачности и прекрасно работает при повышенных нагрузках без торможений.

Оперативная память – 8-12 Гб. Хороший объем, достаточный для быстрой работы всех современных приложений.

Накопительная память – 128-512 Гб. Хранилища более чем достаточно для среднестатистического пользователя. При таком объеме поместятся и игры, и рабочие приложения, и фото- видеоконтент.

Аккумулятор – 4500 мАч. Обеспечивает продолжительную автономию и при активном использовании смартфон выдерживает до 14 часов. С быстрой зарядкой заряжается до 100% за 38 минут.

Камера Xiaomi 13

Камеры нового Сяоми 13 порадуют отличным качеством фото и видеосъемки. Модель получила три объектива со следующими характеристиками:

основной модуль – 50 Мп;

широкоугольный – 12 Мп;

телеобъектив – 10 Мп.

Пользователи получат высокую детализацию и реалистичную цветопередачу, независимо от освещения и времени суток. К тому же модель получила расширенные возможности настроек и обработки изображения.

Xiaomi 13 Pro: еще мощнее и быстрее

Как ни странно, но Сяоми 13 Про имеет схожие технические параметры. Но есть и ряд отличий, которые однозначно делают его еще круче, чем новая базовая модель. К этим отличиям относятся:

увеличенный экран – 6,73 дюйма;

аккумулятор – 4820 мАч;

улучшенные камеры – по 50 Мп каждая.

Любителям посмотреть кино или поиграть на телефоне такой вариант точно понравится. Да и в работе со многими полезными программами большой экран комфортнее. Что же касается камер, качество получаемых изображений, их детализация – они стали еще лучше, чем у Сяоми 13. Флагман обошел многих конкурентов в плане оптики.

Цена Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Цена Xiaomi 13 в районе 999 евро. Xiaomi 13 Pro стоит около 1299 евро. Базовая модель подойдет всем пользователям, которые хотят себе мощный смартфон под любые бытовые задачи и решения ряда рабочих проблем. «Прошка» же больше подойдет любителям больших телефонов с повышенным требованием к мощности. Если вы ищете смартфон с отличными камерами за вменяемую сумму, то Xiaomi 13 Pro – ваш вариант.