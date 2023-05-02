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Военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 суток. ВР поддержала законопроекты

Военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 суток. ВР поддержала законопроекты

КИЕВ. 2 мая. УНН. Верховная Рада продлила военное положение и мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "это было уже седьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны".

За соответствующие проекты законов №9259 и 9260 – 324 и 333 голосов.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, мобилизация
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