Получение F-16 ускорило бы украинское контрнаступление, однако пока такого решения нет - Кулеба

КИЕВ. 2 мая. УНН. Получение Украиной истребителей F-16 ускорило бы контрнаступление, а также способствовало бы сохранению жизней военных и гражданских, заявил в эфире программы “Сніданок з 1+1” министр закородонних дел Дмитрий Кулеба, добавив, что к сожалению, на сегодня такого решения нет, передает УНН.

Детали

Кулеба отметил, что Украина получит истребители F-16. Сейчас работа военно-политического руководства страны направлена на это. Однако решение принимают Соединенные Штаты. Оно, по мнению главы МИД, будет зависеть от результатов контрнаступления.

Цитата

“Я думаю, что это решение будет привязано к решению Соединенных Штатов и к результатам контрнаступления. Но сейчас есть три супер-приоритета: это артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16. Это то, над чем мы работаем. Если бы у нас были F-16 уже сейчас – то наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам удалось бы сохранить гораздо больше жизней наших солдат, а также гражданских. Но к сожалению, сегодня я вынужден констатировать, что решения о F-16 нет, но мы к нему движемся”, – пояснил Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что самолеты F-16 – американская технология, поэтому процесс передачи их Украине должен начаться с согласия США.