Посол Пристайко назвал погоду причиной задержки весеннего наступления Украины

КИЕВ. 2 мая. УНН. Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко заявил во вторник, что погода препятствует долгожданному весеннему наступлению Украины, пишет УНН.

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«Во-первых, мы не подаем россиянам сигналов, когда начинаем, а во-вторых, погода пока не позволяет двигаться тяжелым танкам», — сказал Пристайко Sky News.

Пристайко добавил, что, насколько он понимает, Украина получила «98% всего, что мы просили для этого конкретного контрнаступления».

На вопрос, куда идет война, Пристайко сказал: «Вот почему мы пытаемся провести это действительно прорывное наступление. На это возлагают слишком большие надежды».

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В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планы контрнаступления почти завершены.

«Подготовка к контрнаступлению подходит к концу», - сказал тогда министр.

«В глобальном смысле мы готовы в высокопроцентном режиме. Следующий вопрос за Генеральным штабом… Как только будет воля Божья, погода и решение командиров, мы это сделаем».