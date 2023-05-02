Портрет Зеленского появится на обложке журнала The Atlantic. Его нарисовал солист группы U2 Боно

КИЕВ. 2 мая. УНН. Солист ирландской рок-группы U2 Пол Дэвид Хьюсон по прозвищу Боно изобразил президента Украины Владимира Зеленского для июньской обложки The Atlantic, пишет УНН со ссылкой на twitter журнала.

Детали

Редактор издания Джефри Голдберг отметил, что певца «волнуют вопросы свободы и достоинства».

«Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу, что иногда переделывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad», – сообщается на официальной странице журнала.

Обложка с портретом Владимира Зеленского на желто-голубом фоне имеет подпись «Выбор между свободой и страхом».

Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные сломать патовую ситуацию с Россией и отбросить страну назад—возможно даже из Крыма навсегда. @JeffreyGoldberg и @anneapplebaum сообщают с передовой: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue — The Atlantic (@TheAtlantic) 1 мая 2023 года

Дополнительно

В июньском номере журнала опубликуют интервью с президентом Украины, которое записали во время визита в Киев. Также анонсировали репортаж журналистов издания с передовой.

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