Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3030

Портрет Зеленского появится на обложке журнала The Atlantic. Его нарисовал солист группы U2 Боно

Портрет Зеленского появится на обложке журнала The Atlantic. Его нарисовал солист группы U2 Боно

КИЕВ. 2 мая. УНН. Солист ирландской рок-группы U2 Пол Дэвид Хьюсон по прозвищу Боно изобразил президента Украины Владимира Зеленского для июньской обложки The Atlantic, пишет УНН со ссылкой на twitter журнала.

Детали

Редактор издания Джефри Голдберг отметил, что певца «волнуют вопросы свободы и достоинства».

«Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу, что иногда переделывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad», – сообщается на официальной странице журнала.

Обложка с портретом Владимира Зеленского на желто-голубом фоне имеет подпись «Выбор между свободой и страхом».

Дополнительно

В июньском номере журнала опубликуют интервью с президентом Украины, которое записали во время визита в Киев. Также анонсировали репортаж журналистов издания с передовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вене открылась выставка современного украинского искусства

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.