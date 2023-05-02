Сектор Газа выпустил по Израилю 22 ракеты, три человека ранены

КИЕВ. 2 мая. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что палестинцы запустили 22 ракеты из сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

ЦАХАЛ сообщает, что четыре ракеты перехватили системой ПВО «Железный купол», а 16 упали на открытой местности.

По сообщению службы скорой помощи «Маген Давид Адом», легкие ранения получили два иностранца в результате попадания ракеты, а также мужчина, который получил серьезные ранения от осколков.

Служба сообщает, что все трое доставлены в больницу в Ашкелоне.

Что предшествовало

Хадер Аднан, один из лидеров «Исламского джихада» в Иудее и Самарии, умер сегодня ночью в тюремной камере во время голодовки в знак протеста против своего ареста до окончания судебного разбирательства. На протяжении всей забастовки, которая длилась более 80 дней, он отказывался от большей части медицинской помощи и пищи. Правители Газы обвиняют Израиль в смерти Аднана.