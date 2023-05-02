Рада приостановила два соглашения с Сирией

КИЕВ. 2 мая. УНН. Верховная Рада Украины прекратила действие двух соглашений с Сирией. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, речь идет о торговом судоходстве и торговом сотрудничестве, передает УНН.

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"Рада прекратила два Соглашения с Сирией. За прекращение действия Соглашения о торговом судоходстве – 264. За прекращение действия Соглашения о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве – 268", - написал нардеп в Telegram.

"Лучше поздно, чем никогда", - резюмировал Гончаренко.

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