Комиссия МКИП передала в пользование государства 16 корпусов Киево-Печерской лавры

КИЕВ. 2 мая. УНН. Комиссия Минкульта передала в пользование Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» 16 корпусов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.

Детали

В течение 1 и 2 мая 2023 года Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» передала в пользование Заповедника 16 корпусов. Это памятники как Национального, так и местного значения.

Среди них: Кельи Гостиного двора (корпус № 55), Дом хозяйственный (корпус № 60), Больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость (корпус № 68), Кельи гостиного двора (корпус № 69), Кельи Гостиного двора (корпус № 58), Кельи Гостиного двора (корпус № 71), Сторожка Гостиного двора (корпус № 71-а), а также корпуса: № 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня).

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"Представители Монастыря обеспечили доступ Комиссии в помещения. Осмотр проходил в присутствии и. о. Генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко. При осмотре и приеме в пользование Заповедником помещений корпусов проводилась фото и видео фиксация. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Дополнение

Как ранее сообщал глава МКИП Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры Украины в Киево-Печерской лавре, проводящей аудит заповедника.

Комиссия МКИП должна была начать работу по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" 30 марта. Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии. Комиссия МКИП начала работу в Лавре только 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.

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