Хотели переправить в Иран двигатели к военно-транспортным самолетам: разоблачены два предпринимателя из Днепра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Днепре разоблачили двух предпринимателей, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за 400 тыс. долл.

«Заказчики» планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Впрочем, сделку разоблачили и заблокировали ее, добавили в СБУ.

Добавим

По данным следствия, организаторами «схемы» являются двое владельцев днепровской компании, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, ранее были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий, добавили в СБУ.

Дельцы планировали сделать «косметический» ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Именно там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов.

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Сейчас двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.