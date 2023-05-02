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Рада официально признала рашизм государственной идеологией рф

Рада официально признала рашизм государственной идеологией рф

КИЕВ. 2 мая. УНН. Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии. Соответствующее заявление сегодня поддержал 281 народный депутат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН

Цитата

"Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма", - написал Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, в заявлении Рада обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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