Tinder "свайпнул" россию влево: компания покинет рынок рф до 30 июня

КИЕВ. 2 мая. УНН. Владелец приложения для поиска знакомств Tinder Match Group заявил, что покинет россию до 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека, отмечает УНН со ссылкой на Reuters.

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«Мы стремимся защищать права человека», – отметили в компании в ежегодном отчете о влиянии, опубликованном в понедельник.

«Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в россии и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года».

Детали

Акционер Match Friends Fiduciary Corp сказал, что Match подала пример для других, связав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary, сказал Reuters, что бизнес, торгующий на доверии, имел веские причины покинуть россию: «Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства».

Напомним, что многие провайдеры цифровых услуг в россии, такие как Spotify и Netflix, прекратили работу вскоре после того, как москва начала военную кампанию в Украине в феврале 2022 года.

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