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Tinder "свайпнул" россию влево: компания покинет рынок рф до 30 июня

Tinder "свайпнул" россию влево: компания покинет рынок рф до 30 июня

КИЕВ. 2 мая. УНН. Владелец приложения для поиска знакомств Tinder Match Group заявил, что покинет россию до 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека, отмечает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Мы стремимся защищать права человека», – отметили в компании в ежегодном отчете о влиянии, опубликованном в понедельник.

«Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в россии и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года».

Детали

Акционер Match Friends Fiduciary Corp сказал, что Match подала пример для других, связав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary, сказал Reuters, что бизнес, торгующий на доверии, имел веские причины покинуть россию: «Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства».

Напомним, что многие провайдеры цифровых услуг в россии, такие как Spotify и Netflix, прекратили работу вскоре после того, как москва начала военную кампанию в Украине в феврале 2022 года.

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Источник: УНН
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