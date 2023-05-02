Весь процесс купли-продажи автомобилей переведут в Дію

КИЕВ. 2 мая. УНН. МВД вместе Минцифрой планируют автоматизировать ряд процессов, переведя их в Дію, пишет УНН со ссылкой на интервью министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Детали

Уже в сентябре МВД в сотрудничестве с Минцифрой планирует перевести весь процесс купли-продажи автомобилей в цифровой формат – в Дію. Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них, отметил министр.

По его словам, планируется ликвидировать обязательную техническую экспертизу - людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки – техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.

Уже в июне станет возможно зарегистрировать авто сразу в автосалоне при покупке автомобиля, получая там свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак. То есть, в сервисный центр МВД гражданину не нужно будет приезжать.

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"Более того, мы отменяем транзитные номерные знаки, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона. Транзитный номер может быть выдан только в случае, если гражданин сам захочет проехаться на транзитном номере, например, из Киева в Ужгород, и там уже зарегистрировать автомобиль", - сообщил глава МВД

По словам Клименко, в августе министерство планирует ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть в наличии, забронировать их онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время.

Дополнение

С февраля 2023 года в Дія стало возможно зарегистрировать онлайн заявление в ЗАГС. Чем воспользовались, согласно статистике каждая седьмая украинская семья. С апреля в цифровом приложении "Дія" можно получить выписку о несудимости и создать профиль в медицинской системе Askep. Отменить шеринг авто и воспользовавшись "Дія.Підписом-EU" подписать европейские документы или контракты.

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