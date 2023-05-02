В ТРО опровергли гибель командующего Танцюры
Игорь Танцюра
КИЕВ. 2 мая. УНН. Представитель Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг заявление главы чвк "вагнер" евгения пригожина о гибели командующего Силами ТРО Украины Игоря Танцюры под Бахмутом, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
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"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем любые вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал Зелинский в комментарии Суспільному.
Ранее
пригожин, глава наемников чвк "вагнер", заявлял об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "предположительно находился" командующий ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, автомобиль с Танцюрой ехал в Бахмут.
Напомним
В Институте изучения войны сообщали, что основатель чвк "вагнер" евген пригожин продолжит информационные атаки, чтобы добиваться привилегий от российских военных.