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Украина и Польша запустили в работу линию электропередачи после модернизации - Шмыгаль

Украина и Польша запустили в работу линию электропередачи после модернизации - Шмыгаль

КИЕВ. 2 мая. УНН. Между Украиной и Польшей, после модернизации, запущена в работу линия электропередачи, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена в работу после модернизации. Специалисты "Укрэнерго" и их польские коллеги из компании PSE быстро провели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период”, – заявил он.

Детали

Шмыгаль добавил, что за счет продажи электроэнергии Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону. Также в случае необходимости будет активизирован импорт и аварийная помощь от соседей.

Дополнение

Ранее в Укрэнерго сообщили, что в Украине на электростанциях начали ремонты для подготовки к следующей зиме.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Польша, электричество
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