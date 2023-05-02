Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6690

Из Орехова в Запорожской области вывезли всех детей. Разрушено почти 80% домов

Из Орехова в Запорожской области вывезли всех детей. Разрушено почти 80% домов

КИЕВ. 2 мая. УНН. Все дети из города Орехов Запорожской области эвакуированы, обстрелы громады со стороны российских войск продолжаются ежедневно, заявила в комментарии проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» заместитель Ореховского городского головы Запорожской области Светлана Мандрич, передает УНН.

Цитата

«Из города Орехов вывезли всех детей. Сейчас у нас нет детей в городе. В селе Новопавловка остается еще 6 детей, это две семьи. Сейчас с ними проводится работа о необходимости эвакуации, – сообщила Мандрич. – На сегодня в громаде – это Орехов и три не оккупированных села, остались около 1700 человек. В Орехове осталось около 1400 человек. Все последние люди живут в селах: Новопавловка, Новоданиловка и село Новоандреевка. К сожалению, остаются оккупированными села Нестерянка, Мирное и Копани», – отметила чиновница.

По ее словам, наибольшей угрозой сейчас являются управляемые авиабомбы, которые оккупационная армия ежедневно направляет на прифронтовую подконтрольную Украине территорию Запорожской области.

«Это очень большие 500-килограммовые, полуторатысячные килограммовые бомбы, от которых очень большая разрушительная сила. В городе почти 80% на сегодня разрушено или повреждено домов и частного сектора».

Добавим

Российские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской области. Населенные пункты области испытывают обстрелы от артиллерии и авиации оккупационных войск. 

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, дети, война, эвакуация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.