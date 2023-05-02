Около 3 млн долларов подсанкционного россиянина Воеводина передали в АРМА

КИЕВ. 2 мая. УНН. Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около 3 миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину рф Михаилу Воеводину. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали

Средства хранились в украинском банке, подконтрольном другому россиянину, президенту российского футбольного клуба “ЦСКА” Евгению Гинеру. Как известно, он был бенефициаром PIN банка, 88,9% акций которого в феврале ВАКС взыскал в пользу Украины.

Цитата

“В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин рф. Уже установлено, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала”, - отметила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Контекст

Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела в Украине несколькими облэнерго, отелями, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

19 октября 2022 года в отношении них указом Президента были введены санкции сроком на 10 лет.

11 ноября 2022 года Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные высокопоставленным чиновникам и депутатам российской федерации.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.

Напомним

Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с целью покупки военных облигаций передали 14,2 млн грн, которые были похищены с временно оккупированных территорий Украины.