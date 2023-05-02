В окружении Жанны Немцовой был предполагаемый шпион гру

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), испанский журналист российского происхождения, задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был введен российской военной разведкой (игру) в круг Жанны Немцовой. Об этом пишет "Агентство", передает УНН.

Детали

По словам источника издания в Фонде Бориса Немцова и знакомого дочери убитого в россии оппозиционного политика, Гонсалес познакомился с Немцовой в Брюсселе в 2016 году и был приглашен на мероприятия фонда.

После ареста польские спецслужбы получили доступ к цифровым носителям журналиста. Из анализа данных стало известно, что, начиная с 2016 года, Гонсалес подробно описывал деятельность Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой он участвовал.

Собеседник издания предположил, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах.

По имеющимся данным, потенциальным агентом особенно интересовались участники летней журналистской школы, приехавшие из Украины и США.

Польское следствие обнаружило в гаджетах Гонсалеса записи Бориса Немцова, которые он якобы скопировал с ноутбука Немцовой во время общения с ней. В связи с этим эпизодом следствие планирует предъявить Гонсалесу еще одно обвинение — незаконный доступ к информации, сообщил источник в Фонде Немцова.

Агентство внутренней безопасности Польши, которое занимается этим делом, не ответило на запрос издания о комментарии. Жанна Немцова также не ответила на вопросы журналистов, сославшись на данное польским властям соглашение о неразглашении.

Соучредитель Фонда Немцова Ольга Шорина сообщила, что Гонсалес общалась с руководителями фонда и участвовал в ряде мероприятий, но не имел доступа к документации фонда и конфиденциальной информации.

Ранее

Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), обладатель российского и испанского паспортов, родился в Советском Союзе. В конце 80-х его мать, дочь испанцев, которых в тридцатые годы вывезли в СССР, вернулась в Испанию, поселившись в Каталонии, а сын отправился в Страну Басков. Российский паспорт на имя Павла Рубцова журналист получил в Москве в 2003 году, в 2016 году оформил российский загранпаспорт.

С 2014 года Гонсалес начал работать журналистом, освещая аннексию Крыма и вторжение россии на Донбасс, сотрудничал с испанской газетой Público, агентством EFE, телеканалом laSexta, «Голосом Америки», DW и баскскими изданиями Naiz, Gara.

Незадолго до 24 февраля 2022 года - начала войны - Служба безопасности Украины требует от Гонсалеса покинуть страну. Через четыре дня Гонсалеса задержали в польском городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной. Польские власти не стали подробно комментировать арест, заявив лишь, что журналист, по их данным, работал на российскую военную разведку.

В течение года, пока идет следствие, в Стране Басков проходят демонстрации в поддержку задержанного. С осуждением ареста Гонсалеса и требованием его освобождения выступили «Репортеры без границ», Amnesty International и Международная федерация журналистов.