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В Украине запустили приложение для облегчения пересечения границы

В Украине запустили приложение для облегчения пересечения границы

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине начала работу электронная система еЧерга, которая облегчит прохождение пунктов пропуска, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Детали

Электронная система еЧерга запускается на 16 пунктах пропуска в западном направлении. После регистрации в приложении пользователю поступает сообщение о его статусе в очереди, ее продвижении, время заезда в пункт пропуска.

Преимуществами еЧерги для украинцев является простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, значительная экономия времени.

Преимуществами для бизнеса является уменьшение убытков из-за простоя, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех.

Цитата

“еЧерга станет универсальной системой для всех видов транспорта. Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля – водители автобусов, с августа – владельцы легковых авто. Наша цель – сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным” - сообщил Шмыгаль.

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Источник: УНН
Теги: граница, пункт пропуска
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