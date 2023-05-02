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Членство НАТО зависит от четырех стран Альянса, эта проблема со временем будет решена - Кулеба

Членство НАТО зависит от четырех стран Альянса, эта проблема со временем будет решена - Кулеба

КИЕВ. 2 мая. УНН. Членство Украины в НАТО зависит от четырех стран Альянса, заявил в эфире “Сніданку з 1+1” министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что эта проблема со временем будет решена, передает УНН.

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“Мы зависим, примерно, где-то от четырех стран-членов Альянса. Одна из них – особенно большая и важная в НАТО. Я думаю, что одна из этих четырех уже начала шататься по поводу нашего членства. Мы над этим работаем. Мне это напоминает прошлый год, когда мы боролись за получение Украиной статуса-кандидата на членство в ЕС. За неделю до того, как это решение было принято – нам рассказывали лидеры ЕС, что этого никогда не будет. Сейчас у нас такая же проблема с НАТО, но ее со временем мы решим”, – подчеркнул министр.

Дополнение

На днях Президент Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что если бы решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс зависело от Генерального Секретаря – Украина уже была бы в НАТО. Однако это должны решать все члены блока.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба
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