Помогали наводить ракеты на Украину: АРМА разыскало активы лиц, обслуживавших российские спутники

КИЕВ. 2 мая. УНН. АРМА разыскало активы должностных лиц украинских предприятий и физических лиц, которые после полномасштабного вторжения рф продолжали обслуживать оборудование для спутниковой навигации и программного обеспечения глобальной навигационной спутниковой российской системы ГЛОНАСС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Работники АРМА разыскали активы, принадлежащие фигурантам расследования, в частности:

Жилая недвижимость (квартиры, дома) – 12 ед.;

Нежилая недвижимость – 6 ед.;

Земельные участки – 25 ед.

Автомобильный транспорт – 39 ед.;

Морской и речной транспорт – 1 ед.;

Имущественные права интеллектуальной собственности – 1 ед.;

Взносы в уставные капиталы субъектов хозяйствования на более 135, 5 млн грн.

Кроме того, АРМА нашли остатки на счетах на общую сумму более 57 млн грн, почти 8,5 тыс. евро, почти 136 тыс. долл. и более 60 тыс. российских рублей.

Полученные данные ведомство направило в правоохранительные органы для осуществления дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий с целью наложения ареста на активы и дальнейшей конфискации.

Добавим

Спутниковые системы ГЛОНАСС позволяют рф осуществлять наведение беспилотных летательных аппаратов и ракет типа Shahed-136, «Искандер», «Калибр», «Кинжал» и т.д., которыми оккупанты осуществляют ежедневные обстрелы украинской территории.

Напомним

Ранее АРМА разыскало активы фирм, которые разворовывали средства на закупках для ВСУ.