Дания пообещала Украине военную помощь в размере 250 млн долларов

КИЕВ. 2 мая. УНН. Дания во вторник объявила, что направит Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиарда крон (250 миллионов долларов) "для поддержки будущего украинского наступления", сообщило ее министерство обороны, передает УНН.

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Пакет включает машины для разминирования, боеприпасы и финансовую поддержку для закупки средств противовоздушной обороны, говорится в заявлении министерства обороны Дании.

"Оборудование в пакете пожертвований необходимо для того, чтобы проложить путь украинским танкам и мотопехоте на передовой", - говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Поульсена.

"Новый пакет военных пожертвований является нашим крупнейшим на сегодняшний день, в результате чего общая сумма поддержки со стороны Дании составила почти 11 миллиардов крон", - заявил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

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В январе Дания передала Украине 19 гаубиц Caesar французского производства, в том числе заказанные, а в апреле объявила о закупке совместно с Нидерландами 14 танков Leopard 2 для передачи Украине.