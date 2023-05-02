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Дания пообещала Украине военную помощь в размере 250 млн долларов

Дания пообещала Украине военную помощь в размере 250 млн долларов

КИЕВ. 2 мая. УНН. Дания во вторник объявила, что направит Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиарда крон (250 миллионов долларов) "для поддержки будущего украинского наступления", сообщило ее министерство обороны, передает УНН.

Детали

Пакет включает машины для разминирования, боеприпасы и финансовую поддержку для закупки средств противовоздушной обороны, говорится в заявлении министерства обороны Дании.

"Оборудование в пакете пожертвований необходимо для того, чтобы проложить путь украинским танкам и мотопехоте на передовой", - говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Поульсена.

"Новый пакет военных пожертвований является нашим крупнейшим на сегодняшний день, в результате чего общая сумма поддержки со стороны Дании составила почти 11 миллиардов крон", - заявил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Добавим

В январе Дания передала Украине 19 гаубиц Caesar французского производства, в том числе заказанные, а в апреле объявила о закупке совместно с Нидерландами 14 танков Leopard 2 для передачи Украине.

Источник: УНН
Теги: оружие, война, Дания
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