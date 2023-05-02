Новости: Война
2 мая 2023, 18:57 • Тоня Туманова • 7080
В Крыму прогремели громкие взрывы: оккупанты говорят, что это "тренировка ПВО"
КИЕВ. 2 мая. УНН. В оккупированном Крыму прозвучал ряд громких взрывов. Как сообщил назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, это тренировка ПВО, передает УНН.
Детали
В небе над Севастополем прозвучало несколько громких взрывов, сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии появился комментарий развожаева, который отметил, что это тренировка ПВО.
"Громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировки наших систем ПВО", - написал он в Telegram.
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Источник: УНН
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