Новости: Криминал и ЧП
2 мая 2023, 19:21 • Юлия Крутякова • 7515
ДТП в Харькове: водитель Lanos сбил двух человек на переходе
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegrаm, передает УНН.
Цитата
“Водитель автомобиля “ЗАЗ Lanos” совершил наезд на мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу” - говорится в сообщении.
Детали
ДТП произошло 2 мая по улице 23 Августа. Пешеходы - 64-летний мужчина и 49-летняя женщина - были госпитализированы в больницу с переломами и травмами различной степени тяжести.
Следователи занимаются вопросом об открытии уголовного производства.
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Источник: УНН
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