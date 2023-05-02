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Новости: Криминал и ЧП
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ДТП в Харькове: водитель Lanos сбил двух человек на переходе

ДТП в Харькове: водитель Lanos сбил двух человек на переходе

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Telegrаm, передает УНН.

Цитата

“Водитель автомобиля “ЗАЗ Lanos” совершил наезд на мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу” - говорится в сообщении.

Детали

ДТП произошло 2 мая по улице 23 Августа. Пешеходы - 64-летний мужчина и 49-летняя женщина - были госпитализированы в больницу с переломами и травмами различной степени тяжести.

Следователи занимаются вопросом об открытии уголовного производства.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков и Харьковская область
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