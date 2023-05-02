Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17025

Российских туристов арестовали на Бали за несоблюдение дресс-кода в храме

Российских туристов арестовали на Бали за несоблюдение дресс-кода в храме

КИЕВ. 2 мая. УНН. Трое иностранцев были арестованы на Бали за ненадлежащую одежду в одном из самых священных храмов курортного острова, сообщило во вторник иммиграционное управление в пресс-релизе, информирует УНН.

Детали

Глава иммиграционной службы Сингараджи на Бали Хендра Сетиаван сообщил, что арестованы были трое россиян: две женщины 35 и 29 лет и мужчина 37 лет.

Сотрудники иммиграционной службы арестовали их в культурном центре Убуда в понедельник после того, как местные жители заявили, что они танцуют и позируют для фото в ненадлежащей одежде во время посещения храма Пенгубенган, места в священном комплексе Большого храма Бесаких на Бали.

Аресты последовали за серией нарушений визового режима иностранными туристами, некоторые из которых работают и ведут бизнес нелегально на курортном острове.

Добавим

Раздраженные поведением туристов власти Бали планируют выпустить «Руководство хорошего туриста» и призывают дополнительно усилить визовый режим для россиян и украинцев. Последней каплей стал скандал вокруг российской блогерши, которая сфотографировалась обнаженной в священном месте.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, туристы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.