США отменят требование вакцинации от Covid-19 для международных путешественников с 11 мая

КИЕВ. 2 мая. УНН. Белый дом в понедельник объявил об отмене 11 мая требований вакцинации для путешественников в Соединенные Штаты и для государственных служащих в крупнейшей экономике мира, информирует УНН.

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"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования к вакцине против Covid-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайное положение в области здравоохранения Covid-19", - говорится в сообщении.

Детали

В США от Covid-19 умерло более миллиона человек. Однако Белый дом отметил, что пандемия была почти остановлена, что привело к снятию правительством ограничений, введенных еще в те времена, когда болезнь опустошала целые общины и приводила к парализующим экономическим остановкам.

"С января 2021 года смертность от Covid-19 снизилась на 95%, а количество госпитализаций сократилось почти на 91%. Во всем мире смертность от Covid-19 находится на самом низком уровне с начала пандемии", - говорится в заявлении.

По данным Белого дома, "потребности в вакцинах способствовали вакцинации по всей стране, а наша более широкая кампания по вакцинации спасла миллионы жизней".

Добавим

В то время как требование подтверждения вакцинации от Covid для иностранцев, садящихся на рейсы в США, отражало практику многих стран, предписания правительства страны о вакцинации иногда вызывали ожесточенную политическую реакцию внутри страны.

Кроме отмены правил вакцинации, президент Джо Байден объявил в апреле, что официально призывает к прекращению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая более трех лет лежала в основе ряда чрезвычайных правительственных мер.

Среди них обильное финансирование бесплатного тестирования на Covid и вакцинации по всей стране.