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Охраняют более сотни километров границы с беларусью: обновленное пограничное подразделение открыли на Волыни

Охраняют более сотни километров границы с беларусью: обновленное пограничное подразделение открыли на Волыни

КИЕВ. 2 мая. УНН. На Волыни открыли обновленное пограничное подразделение, сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в Госпогранслужбе, в подразделение входят 5 пограничных залогов, охраняющих более сотни километров границы с беларусью.

Надежно укрепленный участок оснащен камерами видеонаблюдения. Также во время ремонта установили админздание, бокс для автомобильной техники, сооружения хозяйственного назначения, а также обустроили модульный городок.

Начальник пограничного отряда Сергей Лозинский выразил благодарность всем, кто принял участие в развитии подразделения, и вручил военнослужащим награды.

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Источник: УНН
Теги: Украина, пограничники, Беларусь
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