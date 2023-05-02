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Зеленский встретился с главой Парламента Португалии: говорили об интеграции в ЕС и НАТО

Зеленский встретился с главой Парламента Португалии: говорили об интеграции в ЕС и НАТО

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой Парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Во время встречи лидеры обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Зеленского.

Цитата

"Провел встречу с Главой Парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора. Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления способностей украинских защитников на передовой”, – написал Президент.

Глава Государства поблагодарил Парламент и Правительство Португалии за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям Правительства и Парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей.

Дополнение

Министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас на съезде в формате Рамштайн заявила, что ее страна передаст Украине пять бронированных машин спасательной и медицинской поддержки.

Источник: УНН
Теги: Португалия
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