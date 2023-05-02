Правительство запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома"

КИЕВ. 2 мая. УНН. Кабинет министров запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома". Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Во исполнение принятого Верховной Радой закона трансформируем предприятие в акционерное общество. В итоге, это повысит эффективность управления, привлечет дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилит нашу энергетическую независимость”, – написал Шмыгаль в своем Телеграмм.

Детали

Премьер-министр добавил, что «Энергоатом» – стратегически важная компания для энергетической безопасности государства. Поэтому ее приводят к международным стандартам корпоративного управления. При этом в собственности государства хранится 100% акций предприятия.

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